‘Influencer’ intentó contratar a sicario para asesinar a un cantante pop

Una ‘influencer’ de redes sociales de EE.UU. fue acusada de participar en un supuesto plan para asesinar al cantante Jack Avery, exmiembro de la banda pop Why Don’t We, en medio de una disputa por la custodia de la hija que ambos tienen en común, reportó este jueves ABC News.

La Fiscalía del condado de Los Ángeles informó que Gabriela Gonzalez, de 24 años, habría conspirado entre 2020 y 2021 junto a su entonces novio Kai Cordrey y su padre, Francisco Gonzalez, para contratar a un sicario a través de la ‘dark web’ (internet oscura) y matar al músico.

Según los fiscales, Gonzalez manifestó en reiteradas ocasiones que quería ver muerto a Avery y discutió la posibilidad de simular el crimen como un accidente automovilístico ocurrido en Los Ángeles. La investigación sostiene además que su padre financió el supuesto plan.

TikTok influencer, her attorney father, and her ex-boyfriend face attempted murder charges after prosecutors say they used the dark web to hire a hitman targeting boy band singer Jack Avery — the father of her 7-year-old daughter — during a custody dispute. pic.twitter.com/OxjxFLNOlF — Fox News US (@FoxUSNews) May 20, 2026

Conspiración

De acuerdo con la acusación, Francisco Gonzalez envió 10.000 dólares en abril de 2021 para localizar y contratar a un asesino a sueldo. Dos meses después habría transferido otros 4.000 dólares luego de que el supuesto sicario pidiera dinero adicional.

La investigación avanzó cuando Cordrey mantuvo conversaciones en septiembre de 2021 con un agente encubierto que se hacía pasar por asesino a sueldo. Durante esos contactos, según la Fiscalía, discutieron pagos y pruebas de la muerte de Avery.

Gabriela Gonzalez fue arrestada esta semana y permanece detenida sin derecho a fianza. Su padre fue capturado en el estado de Florida y espera ser extraditado a California, mientras que no está claro si Cordrey continúa bajo custodia. Los tres enfrentan cargos de tentativa de homicidio, conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato, delitos que podrían derivar en penas de entre 25 años y cadena perpetua.

Avery, de 26 años, afirmó este jueves en sus redes sociales que está concentrado en “ser el mejor padre posible” para su hija Lavender, sobre quien aseguró tener actualmente la custodia exclusiva. El cantante ya había revelado en una entrevista el año pasado que agentes del FBI le informaron que alguien había contratado a una persona para matarlo, situación que describió como “traumática”.