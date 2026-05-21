Exinvestigador vinculado a la CIA asegura que existirían 4 tipos de extraterrestres

El físico Hal Puthoff, exinvestigador relacionado con proyectos de la CIA, afirmó que fuentes de alto nivel le habrían indicado la existencia de al menos cuatro tipos de supuestas especies extraterrestres identificadas tras incidentes vinculados con ovnis estrellados en la Tierra.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el pódcast The Diary of a CEO, donde aseguró que “hay al menos cuatro tipos”, aunque aclaró que no tuvo acceso directo a la información y que su conocimiento proviene de conversaciones con personas que considera confiables.

Puthoff evitó describir en detalle a las presuntas especies. Sin embargo, el científico Eric Davis, antiguo colaborador suyo, señaló anteriormente que los extraterrestres podrían clasificarse como “grises”, “nórdicos”, “insectoides” y “reptiloides”.

Según Davis, los llamados “grises” serían seres de baja estatura, con grandes cabezas y aspecto similar al descrito en relatos clásicos sobre ovnis. Los “nórdicos”, en cambio, tendrían apariencia humana y rasgos físicos escandinavos.

Por otro lado, los “reptiloides” habrían sido descritos como seres con características similares a reptiles y supuesta capacidad de cambiar de apariencia, mientras que los “insectoides” recordarían a mantis gigantes con múltiples extremidades, de acuerdo con información retomada por el medio Daily Mail.

El interés sobre fenómenos extraterrestres volvió a crecer luego de que el pasado 8 de mayo el Departamento de Guerra de Estados Unidos divulgara archivos y videos inéditos relacionados con fenómenos anómalos no identificados.

Los materiales muestran objetos de formas extrañas captados durante distintas misiones espaciales y forman parte de un programa de desclasificación impulsado por la administración del presidente Donald Trump sobre encuentros con fenómenos aéreos no identificados, conocidos como UAP por sus siglas en inglés.