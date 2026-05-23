Crisis migratoria en EE. UU.: más de 145.000 niños estadounidenses sufren la separación familiar por detenciones de ICE

Desde el inicio de 2025, las políticas de control migratorio han escalado a niveles sin precedentes, provocando una crisis humanitaria que golpea directamente a ciudadanos estadounidenses menores de edad

Desde el inicio de 2025, las políticas de control migratorio han escalado a niveles sin precedentes, provocando una crisis humanitaria que golpea directamente a ciudadanos estadounidenses menores de edad.

Informes de mayo de 2026 detallan una realidad alarmante sobre la desarticulación de núcleos familiares y el deterioro de la protección infantil en custodia federal.

Cifras alarmantes: Miles de menores en el limbo

Según un estudio de la Institución Brookings, se estima que aproximadamente 145.000 niños ciudadanos estadounidenses han sufrido la detención de al menos uno de sus padres desde principios de 2025. De esta cifra, más de 22.000 menores han experimentado la detención de ambos progenitores, quedando en muchos casos bajo el cuidado de amigos, familiares o el sistema de bienestar infantil.

Los datos indican que el 36,5% de estos niños son menores de seis años, lo que evidencia la dureza de las tácticas de cumplimiento de la ley. La población más vulnerable es la de origen mexicano (53,7%), seguida por la de Guatemala (15%) y Honduras (10,7%), con Texas y Washington D.C. como los puntos geográficos con mayor proporción de menores afectados.

Denuncias de abuso y negligencia en custodia federal

El senador Ron Wyden, en una carta dirigida al Secretario de Salud y Servicios Humanos en mayo de 2026, denunció que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) ha dejado de lado su misión de bienestar infantil para convertirse en un “mecanismo de deportación”. Entre los hallazgos más graves reportados se encuentran:

Violencia y abuso: Se documentó el caso de una niña de tres años que sufrió abuso sexual mientras estaba en un centro de acogida temporal en Texas, incidente que la agencia inicialmente calificó como un “accidente” ante el padre de la menor

Se documentó el caso de una niña de tres años que sufrió abuso sexual mientras estaba en un centro de acogida temporal en Texas, incidente que la agencia inicialmente calificó como un “accidente” ante el padre de la menor Detención prolongada: El tiempo promedio de estancia de los niños bajo cuidado federal se disparó de 37 días en enero de 2025 a 194 días en marzo de 2026, un incremento de más de cinco veces en poco más de un año

El tiempo promedio de estancia de los niños bajo cuidado federal se disparó de 37 días en enero de 2025 a 194 días en marzo de 2026, un incremento de más de cinco veces en poco más de un año Tratos inhumanos: Informes recientes mencionan a adolescentes castigados con restricciones físicas o aislados durante días en los denominados “cuartos rojos”

Nuevas barreras legales: Ajuste de estatus restringido

A la crisis de detenciones se suma un cambio drástico en las políticas de Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Un memorando emitido el 22 de mayo de 2026 restringe severamente el “Ajuste de Estatus” para personas que ingresaron legalmente al país.

Esta medida obliga a cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses a regresar a sus países de origen para tramitar sus visas, en un momento donde el procesamiento en muchos consulados está suspendido. Organizaciones humanitarias como World Relief advierten que esto crea una “separación familiar indefinida”, afectando a personas que cumplen con todos los requisitos legales para obtener su residencia.

Cicatrices psicológicas irreversibles

Expertos clínicos confirman que la separación forzada es una forma de abuso infantil sancionado por el Estado. Las evaluaciones realizadas por especialistas de Physicians for Human Rights muestran resultados devastadores:

Trastornos graves: Casi todos los niños evaluados tras ser separados presentan síntomas de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), depresión mayor o ansiedad generalizada

Casi todos los niños evaluados tras ser separados presentan síntomas de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), depresión mayor o ansiedad generalizada Regresión del desarrollo: Se han documentado conductas de regresión en los menores, como pérdida del control de esfínteres, pesadillas constantes y un apego temeroso y excesivo hacia sus cuidadores tras ser reunificados

Se han documentado conductas de regresión en los menores, como pérdida del control de esfínteres, pesadillas constantes y un apego temeroso y excesivo hacia sus cuidadores tras ser reunificados Trauma persistente: Los síntomas de trauma persisten incluso años después de que los niños han regresado con sus familias, afectando su capacidad para funcionar en la escuela y en la sociedad

A pesar de las órdenes judiciales que han calificado algunas de estas acciones como violaciones a acuerdos previos, el flujo de separaciones continúa, dejando un impacto profundo en la salud mental de una generación de jóvenes ciudadanos.