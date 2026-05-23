El megacohete Starship V3 explota al regresar pero llega al espacio por primera vez en un vuelo espectacular

El futuro de la exploración espacial alcanzó una nueva escala este viernes 22 de mayo de 2026. SpaceX lanzó con éxito la Starship V3, el sistema de lanzamiento más potente jamás construido por la humanidad, en su duodécimo vuelo de prueba integrado. El despegue, realizado desde la nueva plataforma Pad 2 en Starbase, Texas, marcó el debut de una arquitectura rediseñada para llevar a la especie humana de regreso a la Luna y, eventualmente, a Marte.

Una bestia de acero y potencia

La versión 3 de Starship representa un salto evolutivo significativo. Con una altura total de 124,4 metros, el vehículo es impulsado por los nuevos motores Raptor 3, que ofrecen un empuje masivo de más de 16 millones de libras en el despegue, superando ampliamente a cualquier cohete previo en la historia.

A diferencia de sus predecesores, la V3 presenta mejoras críticas en su sistema de propulsión y aviónica, incluyendo puertos de acoplamiento pasivos para futuras transferencias de combustible en órbita, una pieza clave para el programa Artemis de la NASA.

Éxito en el espacio, drama en el océano

El ascenso fue casi impecable, logrando la separación de etapas mediante la técnica de “hot-staging” a los dos minutos y 20 segundos de vuelo. Sin embargo, la misión no estuvo exenta de contratiempos técnicos:

El Super Heavy: Tras la separación, el propulsor sufrió un “evento energético” en uno de sus motores que provocó una explosión en la sección de popa. Esto impidió que el propulsor completara su maniobra de regreso, terminando en un impacto a alta velocidad en las aguas del Golfo de México.

Tras la separación, el propulsor sufrió un “evento energético” en uno de sus motores que provocó una explosión en la sección de popa. Esto impidió que el propulsor completara su maniobra de regreso, terminando en un impacto a alta velocidad en las aguas del Golfo de México. La nave Starship (Ship 39): Pese a perder uno de sus seis motores durante el ascenso, la nave logró alcanzar su trayectoria planificada. Una vez en el espacio, hizo historia al desplegar con éxito 22 satélites Starlink (20 simuladores y dos unidades funcionales V3 equipadas con sensores ópticos).

Explota el cohete más potente de la historia tras amerizar pic.twitter.com/iICLGRFPuH — RT en Español (@ActualidadRT) May 23, 2026

El cierre de la misión fue cinematográfico. La nave sobrevivió al calor extremo de la reentrada atmosférica y realizó una maniobra de volteo y amerizaje suave en el océano Índico, unos 50 minutos después del lanzamiento. “Anotaron un gol para la humanidad”, celebró Elon Musk, CEO de SpaceX, tras confirmarse los resultados.

Rumbo a la Luna

Este vuelo es un paso decisivo para los planes de la NASA, que depende de una variante de Starship para la misión Artemis 3, destinada a poner astronautas en la superficie lunar por primera vez desde 1972. Aunque la cadencia de vuelos aún debe acelerarse para cumplir con los plazos de 2027 y 2028, el éxito de la V3 demuestra que la tecnología de reutilización rápida está cada vez más cerca de ser una realidad operativa.