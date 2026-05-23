Trump sopesa ataques “decisivos”: Irán amenaza con una respuesta aplastante

WASHINGTON / TEHERÁN / BEIJING – El mundo observa con vilo el Estrecho de Ormuz ante lo que parece ser el preámbulo de una nueva fase de la guerra iniciada en febrero de 2026. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra analizando una operación militar “decisiva” contra objetivos iraníes, mientras el régimen de Teherán advierte que su respuesta será mucho más “amarga” que al inicio del conflicto.

Trump al borde de la reanudación de las hostilidades

Fuentes cercanas a la Casa Blanca confirman que el presidente Trump ha permanecido en Washington durante el fin de semana del Memorial Day, cancelando compromisos personales de alto perfil, para evaluar opciones militares ante el estancamiento de las conversaciones de paz.

Los posibles nuevos objetivos incluirían el sector energético de Irán, sitios de lanzamiento de misiles recientemente restaurados y depósitos de uranio enriquecido. . Según reportes, Trump busca una victoria rápida que le permita poner fin a la guerra antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

Irán advierte: “Estamos preparados”

Por su parte, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró este sábado que las fuerzas armadas del país han aprovechado las seis semanas de tregua, iniciada el 8 de abril, para reconstruir sus capacidades. Ghalibaf advirtió que si Estados Unidos comete la “locura” de reiniciar la guerra, la respuesta de Teherán será “aplastante”. . Informes de inteligencia sugieren que Irán ha logrado recuperar el acceso al 90% de sus instalaciones subterráneas de misiles que habían sido dañadas por ataques previos.

El giro diplomático hacia Beijing

Ante el fracaso de las rondas de diálogo en Islamabad, el epicentro de la diplomacia se ha desplazado a China. . Mientras el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, realiza gestiones de último minuto en Teherán, el primer ministro paquistaní ha iniciado una visita de cuatro días a Beijing para coordinar una propuesta que evite el desastre total.

Se espera que el próximo martes el ministro de Relaciones Exteriores de China encabece una sesión especial en el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la crisis.

Guerra electrónica y crisis económica

La situación en el terreno es de alerta máxima. Se ha detectado una interferencia masiva de señales GPS en Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, lo que los analistas interpretan como preparativos para una guerra electrónica activa.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita el 25% del petróleo mundial, permanece bajo un “bloqueo dual”: Irán restringe el paso a naciones aliadas de EE. UU. mientras la Armada estadounidense mantiene bloqueados los puertos iraníes.

El impacto económico ya es histórico, con precios del crudo que alcanzaron los 126 dólares por barril en marzo.

Israel, excluido de la mesa de diálogo

Un desarrollo notable en esta fase es el aislamiento diplomático de Israel. A pesar de haber sido el socio principal en la fase inicial de la guerra, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido “expulsado de la cabina de mando” de las negociaciones directas entre Washington y Teherán, viéndose obligado a depender de fuentes de inteligencia regionales para conocer los detalles de las conversaciones.

La comunidad internacional aguarda las próximas 48 horas, que se consideran críticas para determinar si el conflicto se resuelve mediante una concesión diplomática en Beijing o mediante una nueva y devastadora ola de ataques aéreos en territorio iraní.