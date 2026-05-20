“Espero que Diosito me acompañe”: fue a un volcán por su cumpleaños y murió al caer 600 metros

Ingrid Daniela Vera Figueroa, una excursionista de 42 años, perdió la vida mientras ascendía al volcán Llaima, al interior del Parque Nacional Conguillio, en la región de La Araucanía, en Chile.

La mujer había acudido a hacer senderismo para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, cuando se encontraba ascendiendo junto a un grupo de personas se deslizó y cayó desde aproximadamente 600 metros de altura, falleciendo en el lugar, recoge Página 7.

El accidente ocurrió la tarde del pasado domingo. Las personas que la acompañaban avisaron a las autoridades y se activó un operativo de emergencia para hacer el rescate, pero las complejas condiciones climáticas en la zona lo dificultaron. Fuertes vientos, bajas temperaturas y escasa visibilidad impidieron al helicóptero de Carabineros aproximarse al lugar.

Recién a la mañana del lunes se logró rescatar el cuerpo. De momento, continúan las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.

El mensaje

Vera era madre de dos hijos y justo el domingo estaba de cumpleaños. Previo a la escalada publicó un video en redes sociales, en el que manifestaba su entusiasmo, pero también incertidumbre por la excursión, reseña Emol.

“Hola ¿cómo están? Son las 03:00 de la mañana. Estamos caminando, terminando de hacer nuestras mochilas para ascender al volcán Llaima. Espero que Diosito me acompañe en este día maravilloso en que estoy cumpliendo 42 años, estoy súper feliz, y tengo un poquitito de incertidumbre de qué va a suceder, pero es lo normal. Un abracito para todos, que sea un hermoso día”, dijo.

De acuerdo con el mencionado medio, Vera era miembro del Club de Montaña Villarrica, en la misma región de La Araucanía; practicaba ciclismo y senderismo, y ya había ascendido a otros volcanes, como el Lonquimay y el Colmillo del Diablo (Cerro Quinquilil).