Alcalde de Nueva York pasa de ofrecer todo gratis a anunciar grave déficit fiscal y pide apoyo estatal

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que la ciudad enfrenta un déficit presupuestario sin precedentes desde la crisis financiera de 2008-2009, señalando que la situación es resultado de años de mala gestión, financiamiento insuficiente y problemas estructurales en la relación con el estado.

El mandatario local sostuvo que el problema no puede resolverse únicamente mediante recortes al gasto público, ya que esto afectaría directamente a la población. En su lugar, planteó la necesidad de generar nuevos ingresos y avanzar hacia un “reajuste estructural” con el gobierno estatal, cuya capital es Albany.

Como parte de las medidas ante la crisis, Mamdani anunció la ampliación del plazo para la presentación del presupuesto ejecutivo hasta el próximo 12 de mayo, al considerar que una situación de esta magnitud requiere la intervención directa del estado.

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El alcalde comunista de Nueva York, Zohran Mamdani, que ofreció muchas cosas gratis, anuncia que ya quebró la ciudad: “Estamos con una crisis presupuestaria. No tenemos ingresos. El déficit es enorme”. Así termina el socialismopic.twitter.com/dGBObwWMIc — Carlo Martin (@Liberfach0) April 29, 2026

El alcalde aseguró que su administración actuará con responsabilidad fiscal y buscará proteger los servicios esenciales, evitando recortes que impacten a los sectores más vulnerables. Sin embargo, enfatizó que la ciudad no puede enfrentar sola el desafío financiero.

En ese contexto, Mamdani, junto a la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, hizo un llamado a las autoridades estatales para que aporten mayores recursos y contribuyan a estabilizar las finanzas de la ciudad.