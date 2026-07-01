Anthropic restaurará acceso a sus modelos de IA más potentes

El Departamento de Comercio de Estados Unidos levantó las restricciones de exportación sobre los modelos de inteligencia artificial Claude Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic, informó la compañía.

“Mañana comenzaremos a restablecer el acceso y pronto daremos más información al respecto. Agradecemos a nuestros usuarios su paciencia, así como a todas las personas que han colaborado con nosotros en la reimplementación de los modelos”, escribió este miércoles la empresa en X.

“Durante las últimas dos semanas, hemos colaborado estrechamente con Anthropic para analizar y aprobar Fable 5, con el fin de garantizar la coherencia en todo el Gobierno de EE. UU. y reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el ámbito de la inteligencia artificial”, afirmó la misma jornada el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick.