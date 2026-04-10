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Atacan con cóctel molotov la vivienda de Sam Altman, CEO de OpenAI, en San Francisco

El incidente provocó un incendio en la puerta exterior de la propiedad. Un joven de 20 años fue detenido como sospechoso.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

SAN FRANCISCO, EE.UU.- La vivienda de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y una de las figuras más influyentes en el mundo de la inteligencia artificial, fue atacada este viernes con un cóctel molotov.

Según confirmó la empresa a través de un portavoz, el artefacto provocó un incendio en la puerta exterior de la propiedad. Horas después, el sospechoso también amenazó con incendiar otro edificio vinculado a OpenAI.

La policía informó que un hombre de 20 años fue detenido en relación con los hechos. No se reportaron personas heridas.

El incidente ocurrió en medio del creciente debate global sobre los riesgos y el impacto de la inteligencia artificial.

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