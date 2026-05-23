Aumentan a 12 los casos de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius tras confirmarse un nuevo contagio en Países Bajos

Ginebra. El número de contagios por el brote de hantavirus entre pasajeros y tripulación del crucero MV Hondius ha ascendido a 12 casos confirmados, según informó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus

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El último caso reportado corresponde a un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife (España) y fue posteriormente repatriado a Países Bajos, donde ha permanecido en aislamiento desde su llegada.

Hasta el momento, el balance oficial arroja un total de 3 muertes, aunque Tedros precisó que no se han registrado nuevos fallecimientos desde el 2 de mayo, fecha en que el brote fue notificado por primera vez al organismo internacional.

Vigilancia internacional y cuarentena La OMS mantiene una alerta activa y ha instado a los países involucrados a monitorear rigurosamente a todos los pasajeros y tripulantes durante el tiempo que reste de su periodo de cuarentena. Actualmente, las autoridades sanitarias están realizando el seguimiento de más de 600 contactos en 30 países diferentes.

Ghebreyesus señaló que un pequeño número de contactos considerados de “alto riesgo” aún está siendo localizado. Asimismo, destacó la cooperación internacional para contener la propagación del virus, agradeciendo especialmente la labor de los servicios de salud de España, Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, el Reino Unido y la Unión Europea.

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Contexto del brote El crucero MV Hondius llegó recientemente al puerto de Rotterdam, donde se han intensificado las medidas de control tras la detección de los casos positivos.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que, aunque no es común en entornos marítimos, requiere una respuesta rápida debido a su potencial gravedad. Las autoridades continúan investigando el origen de la exposición inicial dentro de la embarcación.