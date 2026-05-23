Vox pide cárcel provisional para Zapatero ante “demasiadas presunciones de inocencia”

Madrid. El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció este sábado que su formación ha solicitado formalmente ante la Audiencia Nacional la prisión provisional para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta petición se enmarca en la causa donde se investiga al exmandatario por presuntos delitos de tráfico de influencias relacionados con el rescate estatal de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Además de la medida cautelar, Vox ha requerido que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los miembros del Consejo de Ministros de 2021 comparezcan en calidad de testigos.

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Durante la jornada de protestas en la capital, Abascal justificó estas acciones asegurando que “son ya demasiadas presunciones de inocencia” y afirmó que “nadie se cree que Pedro Sánchez no esté detrás de todos estos asuntos de corrupción”. Según el líder de Vox, en la España anterior a Sánchez, estas situaciones habrían supuesto la dimisión inmediata del Ejecutivo, algo que considera que es lo que hoy solicita la ciudadanía en las calles.

La petición de Vox llega en una semana en la que informes de la UDEF han apuntado a gestiones de Zapatero para que la aerolínea lograra financiación privada, situándolo como una figura clave en la “vía política” de la operación.

Mientras tanto, Pedro Sánchez ha salido en defensa de su aliado, calificando las acusaciones de “persecución política” y defendiendo la legalidad de la gestión realizada durante los mandatos de Zapatero.

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