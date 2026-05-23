Miles de manifestantes exigen en Madrid la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas

Madrid. Decenas de miles de manifestantes han desbordado este sábado el centro de la capital para expresar su rechazo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que tildan de “corrupto y traidor”. La movilización, que transcurrió entre la plaza de Colón y el arco de Moncloa, se produce en una semana de máxima presión política tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el “caso Plus Ultra”.

La Delegación del Gobierno estimó la asistencia en 40.000 personas, aunque los organizadores de Sociedad Civil Española elevaron la cifra hasta los 120.000 asistentes. Bajo lemas como “Disolución de la mafia socialista” y “Elecciones ya”, los manifestantes portaron banderas de España en una marcha que contó con la presencia de líderes de la oposición. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, aseguró que el presidente “tiene miedo” porque “el tiempo se le acaba”, mientras que Santiago Abascal (Vox) denunció que España está “secuestrada por una mafia”.

Tensión y detenciones Pese a que la marcha fue mayoritariamente pacífica, se vivieron momentos de alta tensión cuando un grupo de manifestantes intentó rebasar el cordón policial para alcanzar el Palacio de la Moncloa. La Policía Nacional se vio obligada a cortar una de las autovías de acceso al complejo presidencial para dispersar a los asistentes. El balance final de la jornada arroja tres detenidos y siete agentes heridos con lesiones leves.

Spanish patriots gathered en masse in Madrid to oust Pedro Sanchez. pic.twitter.com/NaYRnJb5r6 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 23, 2026

Un Gobierno cercado por procesos judiciales La protesta se nutre no solo de la imputación de Zapatero —la primera de un expresidente en democracia—, sino también de otros frentes abiertos en el entorno del presidente Sánchez. Entre ellos, la investigación a su esposa, Begoña Gómez, y el próximo juicio contra su hermano David Sánchez por tráfico de influencias. Por su parte, el presidente ha salido en defensa de Zapatero, calificando las acusaciones de “persecución política” y defendiendo la legalidad de la ayuda estatal a Plus Ultra.