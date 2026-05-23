Justicia bloquea masi medio millón de euros a Zapatero en el marco de la investigación por el ‘caso Plus Ultra’

Madrid. La Justicia española ha dado un paso significativo en la instrucción del “caso Plus Ultra” al ordenar el bloqueo preventivo de 490.780 euros depositados en cuentas bancarias pertenecientes al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Según informa la agencia EFE citando fuentes judiciales, la medida se enmarca en la investigación que sitúa al exlíder socialista como presunto cabecilla de una red de tráfico de influencias asociada al rescate estatal de la citada aerolínea.

Según el magistrado de la causa, esta cifra se corresponde con los fondos que Zapatero habría percibido de la mercantil Análisis Relevante, una de las empresas señaladas en la trama, mediante una serie de transacciones realizadas entre los años 2020 y 2025. Esta información coincide con recientes informes de la UDEF que apuntan a gestiones directas de Zapatero para que Plus Ultra lograra créditos de entidades privadas, señalando que el expresidente “movió duro” para favorecer a la compañía. Asimismo, responsables de la aerolínea han situado a Zapatero y a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en la “vía política” de la operación de salvamento público.

Leer también: Vox pide cárcel provisional para Zapatero ante “demasiadas presunciones de inocencia”

La imputación de Zapatero —la primera de un expresidente en la historia de la democracia española— ha generado un terremoto político. Mientras el actual presidente, Pedro Sánchez, ha defendido la gestión de su antecesor y la legalidad de las ayudas otorgadas, calificando el proceso de persecución, la oposición ha elevado la presión.

La formación Vox ya ha solicitado a la Audiencia Nacional la prisión provisional para Zapatero, y este mismo sábado miles de personas se han manifestado en Madrid bajo el lema “No más impunidad”, exigiendo la dimisión de Sánchez por los escándalos que rodean a su entorno.

Por su parte, Zapatero ha negado todos los cargos y ha manifestado su intención de colaborar plenamente con las autoridades judiciales, insistiendo en que todas sus actividades profesionales se han desarrollado siempre bajo el estricto cumplimiento de la ley.