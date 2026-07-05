Brasil ha sido eliminado del Mundial tras perder ante Noruega en los octavos de final

Noruega derrotó este domingo 2-1 a Brasil en un reñido partido disputado en el estadio de Nueva York, avanzando así a los cuartos de final del Mundial 2026.

Los dos goles del delantero Erling Haaland en los últimos minutos del encuentro, 79 y 90 respectivamente, le dieron la victoria al conjunto vikingo.

Aunque la selección brasileña intentó recortar distancias, el tiempo no fue suficiente, y en un dramático final Neymar logró anotar en el último minuto, quedando eliminado de la Copa del Mundo.

Ahora, el conjunto noruego se enfrentará el próximo sábado al vencedor del encuentro entre México e Inglaterra, que se disputará horas más tarde.

Neymar se retira del fútbol internacional

El futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Júnior anunció su retiro de la selección de su país, luego de su eliminación en el Mundial 2026 tras ser derrotado 2-1 por Noruega en octavos de final.

“Lo intenté. Lo intenté. Todo comenzó aquí en el MetLife Stadium y todo termina aquí. Ahora se terminó”, afirmó la estrella brasileña a la prensa tras el reñido encuentro contra la selección vikinga.