Caimán mata a una mujer que se bañaba en un río de EE.UU.

Una mujer de 31 años murió el domingo tras ser atacada por un caimán mientras nadaba con amigos en el río Econlockhatchee, en el centro del estado de Florida. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció a causa de las heridas, informaron las autoridades citadas por Fox News.

El hecho ocurrió un día después de que un niño resultara herido en una mano por otro caimán mientras pescaba en el condado de Marion. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida pidió reportar de inmediato a los animales que asocian a las personas con la comida y advirtió que nunca deben ser alimentados.