China activa alarmas ante escenario similar a ‘Terminator’ por uso militar de la IA por EE.UU.

El uso ilimitado de la inteligencia artificial (IA) por parte de las fuerzas armadas estadounidenses pone en riesgo el control tecnológico, lo que podría desencadenar un escenario similar al de la película ‘Terminator’, advirtió este martes el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino, Jiang Bin.

“Una distopía representada en la película estadounidense ‘Terminator’ podría algún día hacerse realidad”, aseguró.

El vocero respondió así a una pregunta sobre la solicitud del Departamento de Guerra de EE.UU. para que las compañías tecnológicas de esa nación permitan al Ejército estadounidense el empleo sin restricciones de la IA y sobre su uso en las operaciones contra Venezuela e Irán.

De acuerdo con Jiang, la implementación desmesurada de la IA también erosiona los límites éticos y la rendición de cuentas en los conflictos bélicos. Desde Pekín sostienen que se debe defender la primacía humana en las aplicaciones militares de la IA, y que las personas deben mantener el control directo sobre los sistemas militares relevantes.

“Nos oponemos a aprovechar el liderazgo en inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes para perseguir el dominio militar absoluto o socavar la soberanía y la seguridad territorial de otros países”, subrayó.