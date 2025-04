China anuncia aranceles adicionales del 84% a productos estadounidenses

La medida surge en respuesta a los aranceles del 104 % impuestos por Washington a Pekín que ya entraron en vigor.

El Gobierno de China anunció este miércoles que ajustará la tasa arancelaria adicional a las mercancías importadas de EE.UU. como respuesta a medidas de represalia tomadas recientemente por Washington, comunicó el Ministerio de Finanzas del país.

“El 8 de abril de 2025, el Gobierno de EE.UU. anunció que aumentaría el ‘arancel recíproco’ sobre los productos chinos exportados a EE.UU. del 34 al 84 %. La decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles contra China es un error tras otro”, denunciaron desde el organismo, alegando que esto “viola gravemente” los derechos e intereses legítimos del país asiático y “socava” el sistema de comercio multilateral.

Como respuesta a tales acciones de Washington, desde el país asiático declararon que las nuevas tarifas ajustadas entrarán en vigor a partir de las 12:01 del 10 de abril de 2025, precisando que se trata del aumento de la tasa del 34 al 84 %.

“China insta a Estados Unidos a corregir de inmediato sus prácticas erróneas, levantar todas las medidas arancelarias unilaterales contra China y resolver adecuadamente las diferencias con China a través de un diálogo igualitario sobre la base del respeto mutuo”, indicaron.

A su vez, el Ministerio de Comercio del país añadió 12 empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones y seis a la lista de entidades no fiables, con efecto a partir del jueves.

A las 12 compañías estadounidenses se les prohíbe la exportación de productos de doble uso. Además, las actividades de exportación pertinentes que se estén llevando a cabo actualmente deberán interrumpirse de manera inmediata.

Las seis empresas incluidas en la lista de entidades no fiables no gozarán del derecho de realizar actividades de importación y exportación relacionadas con China. Asimismo, no podrán llevar a cabo inversiones en el país asiático.

Entre las empresas añadidas a la lista de control de exportaciones figuran las compañías tecnológicas American Photonics y Novotech, mientras que en la lista de entidades no fiables se encuentran las de tecnología aeroespacial y de defensa, Shield AI y Sierra Nevada Corporation, entre otras.

Tales medidas, según recalcan desde el organismo, están encaminadas a “salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo” de China.

Crecientes tensiones

Esta misma jornada entraron en vigor los aranceles recíprocos anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra decenas de países, incluidas las tarifas del 104 % sobre productos chinos.

Poco antes expiró el plazo para que China pudiera evitar un arancel adicional del 50 %, por lo que el monto total de los impuestos aduanales aplicados a los productos del gigante asiático aumentó al 104 %.

Los impuestos aduanales dictados por Washington contra Pekín incluyen ahora gravámenes previos de 20 % en razón del supuesto tráfico de fentanilo, un arancel “recíproco” de 34 % derivado de un cálculo basado en la balanza comercial bilateral y otro adicional de 50 % que Trump anunció después de que China asegurara que respondería gravando las exportaciones estadounidenses.

En este contexto, Trump declaró que China debería, siguiendo el ejemplo de otros países que se han puesto en contacto con Washington con respecto al tema, llegar a un acuerdo con EE.UU., pero simplemente no sabe cómo hacerlo. “China también tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, pero no se sabe cómo hacerlo. Estamos esperando su llamada. Esto va a suceder”, expresó.

El pasado miércoles, Trump anunció aranceles recíprocos masivos a los socios comerciales de EE.UU. Entre los países con gravámenes más altos se encuentra China, cuyas tasas aumentaron al 54 % debido a un arancel ya existente del 20 %.

En respuesta, el Gobierno chino declaró que impondrá a partir del 10 de abril tasas adicionales del 34 % a todas las importaciones desde EE.UU.

Trump reaccionó este lunes anunciando que impondrá aranceles adicionales del 50 % a China si el gigante asiático no da marcha atrás en sus planeadas contramedidas. Según un reportero de AFP, la Casa Blanca confirmó que los aranceles de Trump a China alcanzarían el 104 % si se concreta su nueva amenaza.

Mientras, desde el Ministerio de Comercio del país asiático declararon que “la amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles a China es un error sobre otro error, que pone una vez más al descubierto la naturaleza chantajista de EE.UU.”.