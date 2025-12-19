China demanda por más de 50.000 millones de dólares a un estado de EE.UU. por acusaciones sobre covid

China entabló en un tribunal de Wuhan una demanda relacionada con la pandemia de covid‑19, por 50.500 millones de dólares, contra el estado de Misuri (EE.UU.), informó este martes la fiscal general de esa entidad estadounidense, Catherine Hanaway.

La acción, presentada por el Gobierno municipal y el Instituto de Virología de Wuhan, junto con la Academia de Ciencias de China, califica a Misuri como una “amenaza económica y reputacional” para Pekín y acusa a sus funcionarios estatales de perjudicar la imagen global de Wuhan, al tiempo que alega daños al “poder blando” y la “productividad y comercialización de logros científicos y tecnológicos” del país asiático.

La disputa se origina en una sentencia emitida en la primavera de 2025, cuando un juez federal estadounidense ordenó a China pagar 24.000 millones a Misuri por acaparar equipos de protección durante la pandemia.