Filtran datos personales de Angelina Jolie y otras estrellas tras ciberataque a festival de cine

Los datos personales de Angelina Jolie y Robert De Niro, entre otras figuras de Hollywood, han quedado expuestos tras un presunto ciberataque a las bases de datos del Festival de Cine de Tribeca, informa The Telegraph, que cita al experto en ciberseguridad Jeremiah Fowler.

Los números de teléfono personales y correos electrónicos privados de los actores se habrían hecho públicos después de que varias bases de datos relacionadas con el festival neoyorquino fueran subidas a Internet. Entre los afectados también figurarían Martin Scorsese, George Lucas, Danny Boyle, Morgan Freeman, Jennifer Lawrence y Winona Ryder.

Fowler, investigador de la firma Black Hills Information Security, detalla que halló cuatro bases de datos con unos 666.000 registros correspondientes al periodo entre 2019 y 2026, una de ellas con móviles y correos de alto perfil. Tras alertar al festival, este le respondió que “toma muy en serio la seguridad de los datos” y que estaba investigando el incidente, además de haber retirado los archivos expuestos.