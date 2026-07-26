Incendio en centro de reciclaje de Washington genera alarma: Residentes deben resguardarse en interiores

Longview, Washington – Bomberos de Longview combaten un gran incendio en un centro de reciclaje de chatarra llamado PNW Metals, mientras las autoridades piden a residentes y negocios cercanos que permanezcan en interiores, mantengan ventanas y puertas cerradas y eviten respirar el humo.

El incendio fue reportado alrededor de las 12:30 p.m. y se espera que las labores de extinción se prolonguen entre cinco y seis horas.

El Departamento de Bomberos de Longview y Cowlitz 2 Fire & Rescue responden en el sitio. El Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Cowlitz recomendó a los residentes de los barrios del Puerto y Highlands evitar las condiciones de humo y resguardarse en sus viviendas.

Larry Hembree, del Departamento de Manejo de Emergencias, indicó que el fuego involucra chatarra metálica y que el humo ha cambiado de dirección con el viento. “Se recomienda que los ciudadanos, especialmente aquellos con dificultades respiratorias, eviten las áreas de humo”, dijo.

No se reportan personas lesionadas hasta el momento. El dueño de una tienda de conveniencia en Rainier, Oregon, señaló que pueden ver y oler el humo, pero que este no se dirige hacia el pueblo.El condado de Columbia en Oregon indicó que está al tanto del incendio, pero no ha emitido ninguna alerta ya que el humo no cruza el río. Se esperan actualizaciones conforme evolucione la situación.