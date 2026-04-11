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CNN reporta que China podría suministrar nuevos MANPADS a Irán en las próximas semanas

Según inteligencia estadounidense, las entregas se harían a través de terceros países para ocultar el origen de las armas. Pekín desmiente la información.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Sistemas portátiles de misiles antiaéreos (MANPADS) de origen chino.

WASHINGTON.- La cadena CNN informó que China podría suministrar nuevos sistemas portátiles de misiles antiaéreos (MANPADS) a Irán en las próximas semanas, según fuentes de inteligencia estadounidense.

De acuerdo con el reporte, las entregas se realizarían a través de terceros países con el fin de ocultar el origen de las armas.

La embajada de China en Washington desmintió tajantemente la información y aseguró que Pekín “no suministra armas a ninguna de las partes” involucradas en el conflicto.

Los servicios de inteligencia estadounidenses creen además que Irán podría aprovechar un posible alto el fuego para reabastecer sus arsenales con ayuda de socios extranjeros.

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