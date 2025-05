Congresista pide que EEUU arme a Ucrania “hasta los dientes”

Según señaló el republicano Don Bacon, “las conversaciones de paz no están teniendo ningún efecto” sobre el presidente ruso, Vladímir Putin.

Don Bacon, congresista republicano del estado de Nebraska, aseguró el pasado domingo que las conversaciones de paz sobre el conflicto en Ucrania “no están teniendo ningún efecto” en el presidente ruso, Vladímir Putin, por lo que pidió a EE.UU. y sus aliados que armen al régimen de Kyiv “hasta los dientes”, junto con otras medidas que, según él, lograrían la derrota de Rusia.

“Es un momento para la honestidad. Las conversaciones de paz no están teniendo ningún efecto sobre Putin. Su objetivo es dominar Ucrania y no se detendrá hasta que se dé cuenta de que no puede ganar. Estados Unidos y sus aliados deben armar a Ucrania hasta los dientes”, escribió Bacon en la red social X, añadiendo que también debían “sancionar a Rusia al máximo” y confiscar 300.000 millones de dólares de sus activos congelados en el extranjero.

No obstante, sus declaraciones contradicen los esfuerzos de EE.UU. por facilitar las negociaciones entre Kyiv y Moscú. Recientemente, ambas partes efectuaron el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio del conflicto, liberando a 1.000 personas de cada lado. El canje surgió como resultado de las conversaciones que tuvieron lugar el pasado 16 de mayo en la ciudad turca de Estambul.

“Esperamos que el intercambio a gran escala de prisioneros realizado por iniciativa de Rusia ayude a crear una atmósfera favorable para discutir los términos de una solución pacífica de la crisis ucraniana”, indicó Alexánder Fomín, viceministro de Defensa ruso.

A su vez, el presidente estadounidense, Donald Trump, al anunciar el canje previsto, felicitó a ambas partes. “¿Podría esto conducir a algo mayor?”, preguntó en Truth Social.