“¡Cuán estúpido fue eso!”: Trump arremete contra la entrega del canal a Panamá

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a reclamar nuevamente una pretendida propiedad estadounidense sobre el canal de Panamá y a tachar de “estúpida” la decisión de devolverle la soberanía del paso interoceánico al país centroamericano que adoptó su predecesor Jimmy Carter, tras suscribir los tratados Torrijos-Carter en 1977 junto al líder panameño Omar Torrijos.

“Se inauguró y, desde el primer día, fue un gran éxito. Y lo regalamos, lo regalamos. Fue lo más caro que jamás construimos. Y, también, lo más rentable. Una buena combinación. […]. Piensen en esto: el canal de Panamá… lo regalamos”, sostuvo el mandatario en un acto con motivo de la reapertura de la Biblioteca Theodore Roosevelt, nombrada en honor al presidente homónimo, conocido por sus políticas abiertamente imperialistas hacia América Latina.

En ese contexto, aseguró que una vez el istmo recuperó la soberanía del canal –en 1999–, “lo primero que hicieron fue cuadruplicar el precio” del derecho de cruce de las embarcaciones. En sus palabras, eso les habría permitido enriquecerse durante años. A ello sumó señalamientos previamente desmentidos sobre el interés de China en “apoderarse” de la vía transoceánica.

“Lo primero que hicieron, ¿saben qué hicieron?: cuadruplicar el precio de los barcos. Y no perdieron ni uno solo. Luego lo volvieron a subir dos veces. Y tampoco perdieron uno solo. Lo único que hicieron fue ganar muchísimo dinero durante años y años. ¡Cuán estúpido fue eso! Y ahora China está intentando apoderarse del canal de Panamá y no vamos a permitir que eso suceda”, dijo al respecto.

Trump on Panama Canal: We did a good job in Venezuela and we’re doing equally as well with the Islamic Republic of Iran. China is planning to take over the Panama Canal and we won’t let that happen. pic.twitter.com/TEbanrIy0M — Acyn (@Acyn) July 1, 2026

Así las cosas, el político republicano cuestionó la decisión de “los demócratas” –Carter hacía parte de esa tolda– de “regalar el canal de Panamá por un dólar” y, en su lugar, reivindicó su conversación ficticia con Theodore Roosevelt, bajo cuya administración se construyó la importante obra de ingeniería. “Él construyó el canal de Panamá, precedido en realidad por un hombre que fue el rey de los aranceles: William McKinley”, apuntó.

No es la primera vez que Trump reclama la propiedad de EE.UU. sobre el canal de Panamá e intenta desconocer el carácter vinculante de los tratados Torrijos-Carter, alegando tanto los costos humanos y materiales que supuso para Washington, así como la supuesta violación de la neutralidad de ese espacio marítimo consagrada en los tratados. En particular, ha acusado reiteradamente a Pekín de pretender hacerse con el control del canal. Las autoridades panameñas y las chinas han asegurado que eso no es cierto.