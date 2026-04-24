De esta manera refuerza Washington su poder marítimo en Oriente Medio para los ataques sobre Irán

La Armada de los Estados Unidos cuenta actualmente con 20 buques en la zona del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), incluyendo portaaviones, buques de combate y destructores, según un funcionario estadounidense citado por CNN.

La flota está compuesta por tres portaaviones: el USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, el USS Gerald R. Ford en el mar Rojo y el recién llegado USS George H.W. Bush, que navega en el océano Índico.

Además, varios destructores, como el el USS Bainbridge, el USS Thomas Hudner, el USS Frank E. Petersen Jr. y el USS Delbert D. Black, entre otros; el Grupo Anfibio de Ataque Trípoli, integrado por el USS Trípoli, el USS Nueva Orleans y el USS Rushmore, y los buques de combate litoral USS Camberra y Tulsa.

El despliegue de recursos navales se produce en medio del bloqueo en curso contra Irán, en un contexto marcado por la frágil tregua en la región y tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que los buques estadounidenses están “cargados” y “listos para el combate” contra la república islámica. “Nunca hemos tenido tanta munición. Nuestros buques están cargados. Están listos para el combate. Están preparados para partir”, afirmó el mandatario a la prensa en la Casa Blanca.