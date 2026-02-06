Detenido por retransmitir en tiempo real abusos sexuales a su hija menor

La Policía Nacional de España detuvo en Madrid a un hombre acusado de retransmitir en directo las agresiones sexuales que cometía sobre su hija menor de edad.

El arrestado utilizaba salas privadas de transmisión en vivo para atraer a usuarios interesados en ese tipo de contenido, utilizando como reclamo fotos de él mismo tumbado en la cama con su hija.

Después de contactar con los consumidores y concertar un encuentro virtual a través de una aplicación de mensajería externa, retransmitía en directo las agresiones sexuales que llevaba a cabo contra la menor a cambio de monedas virtuales.

Esas monedas virtuales, de la propia aplicación, eran canjeadas por el detenido en la misma web por un aumento de popularidad y regalos.

La investigación fue posible gracias a una denuncia anónima que el pasado mes de noviembre llegó por correo electrónico al cuerpo policial en un canal habilitado para la denuncia ciudadana.

En el registro del domicilio del detenido se incautaron dos teléfonos móviles con gran cantidad de material pornográfico. El sujeto se encuentra en prisión provisional acusado de los delitos de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil y de agresión sexual.