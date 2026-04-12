Mensaje completo de Trump tras el fracaso de las negociaciones con Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha pronunciado en su plataforma Truth Social sobre las negociaciones con Irán, que arrancaron el sábado en la capital pakistaní, Islamabad, y terminaron en fracaso. Aquí se reproduce el texto completo de su mensaje.

“Irán prometió abrir el estrecho de Ormuz y, a sabiendas, no lo hizo. Esto provocó ansiedad, trastornos y sufrimiento a muchas personas y países de todo el mundo. Dicen que colocaron minas en el agua, a pesar de que toda su Armada y la mayoría de sus ‘minadores’ han sido completamente destruidos. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador estaría dispuesto a correr ese riesgo?

Esto supone una gran deshonra y un daño permanente a la reputación de Irán y a lo que queda de sus ‘líderes’, pero ya hemos superado todo eso. Tal y como prometieron, ¡más les vale iniciar el proceso para abrir esta vía naval internacional y rápidamente! Están infringiendo todas y cada una de las leyes.

He sido informado exhaustivamente por el vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner sobre la reunión que tuvo lugar en Islamabad gracias al amable y muy competente liderazgo del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán. Son hombres extraordinarios y no dejan de darme las gracias por haber salvado entre 30 y 50 millones de vidas en lo que habría sido una guerra horrible con la India. Siempre agradezco escuchar eso; la humanidad de la que se habla es inconmensurable.

La reunión con Irán comenzó a primera hora de la mañana y se prolongó hasta bien entrada la noche —casi 20 horas—. Podría entrar en grandes detalles y hablar de todo lo que se ha conseguido, pero solo hay una cosa que importa: ¡Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares! En muchos sentidos, los puntos acordados son mejores que continuar nuestras operaciones militares hasta el final, pero todos esos puntos no importan en comparación con permitir que la energía nuclear esté en manos de un pueblo tan volátil, difícil e impredecible.

Mis tres representantes, a medida que pasaba el tiempo, se volvieron, como era de esperar, muy amistosos y respetuosos con los representantes de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Ali Bagheri, pero eso no importa porque se mostraron muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años, ¡Irán nunca tendrá un arma nuclear!

Así pues, ahí lo tienen: la reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero no sobre el único que realmente importaba: el tema nuclear. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. En algún momento, llegaremos a una situación en la que ‘todos puedan entrar, todos puedan salir’, pero Irán no ha permitido que eso suceda con solo decir: ‘Puede que haya una mina por ahí en algún lugar’, de la que nadie sabe nada excepto ellos.

Esto es extorsión mundial, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos de América, nunca se dejarán extorsionar. También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar.

También comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho. ¡Cualquier iraní que dispare contra nosotros o contra buques pacíficos será volado al infierno! Irán sabe, mejor que nadie, cómo poner fin a esta situación que ya ha devastado su país. Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, sus sistemas antiaéreos y radares son inútiles, [el ayatolá Alí] Jameneí y la mayoría de sus ‘líderes’ están muertos, todo ello a causa de su ambición nuclear. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá a Irán lucrar con este acto ilegal de extorsión.

Quieren dinero y, lo que es más importante, quieren energía nuclear. Además, en el momento oportuno, estaremos totalmente ‘listos para la acción’, ¡y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán! Presidente Donald J. Trump”.