EE.UU. lanza uno de sus planes más ambiciosos para contener la superioridad china en los mares

El Gobierno de EE.UU. ha puesto en marcha una ambiciosa iniciativa marítima no vista desde la década de 1970, ahora con el objetivo de contrarrestar la creciente expansión de la red portuaria china en todo el mundo, reportó este martes Reuters, citando a tres fuentes familiarizadas con el plan.

Según los consultados, en la Casa Blanca hay el temor de quedar en desventaja frente al gigante asiático en caso de un conflicto. Funcionarios de la Administración de Donald Trump sostienen que la flota naviera comercial estadounidense está mal equipada para brindar apoyo logístico a los militares en tiempos de guerra, y que su dependencia de barcos y puertos extranjeros es excesiva, señalan las fuentes.

En ese orden, EE.UU. considera alternativas que incluyen apoyar a empresas privadas estadounidenses u occidentales para que adquieran participaciones chinas en puertos estratégicos. Como ejemplo, las fuentes mencionaron el interés de BlackRock en los activos portuarios de CK Hutchison, con operaciones en 23 países, incluido el valioso Canal de Panamá.

El puerto griego de El Pireo en la mira

Las autoridades también están preocupadas por la existencia de infraestructura marítima china en lugares como Grecia, España, el Caribe e incluso puertos de la costa oeste de Estados Unidos. “El Gobierno de Estados Unidos considera las inversiones chinas en los puertos mundiales como una enorme amenaza para su seguridad nacional”, afirmó Stuart Poole-Robb, fundador de la firma de asesores de riesgo e inteligencia KCS Group.

Una de las terminales marítimas neurálgicas que están en la mira de la Administración de Trump es el puerto griego de El Pireo, uno de los mayores del mar Mediterráneo, que conecta Europa, África y Asia. Allí, COSCO, uno de los mayores grupos portuarios y navieros de China, posee una participación de 67% en la empresa Autoridad Portuaria del Pireo. Esta empresa fue añadida a la lista negra del Pentágono por sus supuestos vínculos con el Ejército chino.

Las rutas del Caribe y Gibraltar

Asimismo, Washington ha expresado preocupación por la inversión china en el puerto de Kingston (Jamaica), una instalación de aguas profundas que es clave en el transbordo marítimo en el Caribe, y donde China Merchants participa en la empresa que opera la terminal de contenedores. El grupo de expertos Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales considera que la presencia de China en la capital jamaiquina representa el mayor riesgo de seguridad para Estados Unidos entre todos los proyectos portuarios de Pekín en América Latina y el Caribe.

Por otra parte, el estrecho de Gibraltar, donde una posesión británica se alza en la separación entre España y África a la entrada del Mediterráneo, es otra de las vías navegables que se están examinando con atención en el estudio. Entretanto, COSCO tiene concesiones para operar terminales de contenedores en Valencia y Bilbao, en un momento en que el Gobierno español busca profundizar sus lazos comerciales con China, se reporta.

Abrumadora superioridad de China

En total, se estima que China tiene inversiones en 129 proyectos portuarios en todo el mundo a través de diversas empresas, según un estudio del Consejo de Relaciones Exteriores, publicado el año pasado.

Además, se calcula que la industria de construcción naval del gigante asiático es 230 veces más grande que la capacidad de los astilleros estadounidenses, una diferencia que a EE.UU. podría llevarle décadas salvar pese a los planes de Trump.

No obstante, el impulso marítimo de Estados Unidos ha incidido en las tensiones con Pekín, que por su lado considera los activos portuarios y navieros como parte integral de su iniciativa de la Franja y la Ruta, en medio del deterioro de las relaciones comerciales entre ambas potencias.

¿Qué dice China?

Un portavoz de la Embajada de China en EE.UU. afirmó a la agencia que su país mantiene una cooperación normal con otras naciones, en el marco del derecho internacional. “China siempre se ha opuesto firmemente a las sanciones unilaterales ilegales e injustificables, a la llamada jurisdicción de brazo largo y a las medidas que violan y socavan los derechos e intereses legítimos de otros países mediante la coerción económica, el hegemonismo y la intimidación”, explicó.

“EE.UU. pretende atacar la influencia internacional de China exagerando la ‘teoría de la amenaza china’ y usándola como excusa para obligar a los aliados a tomar partido en los acuerdos sobre las cadenas de suministro”, afirmó el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado chino.