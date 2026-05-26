Ejército de Colombia abate a alias ‘Cartagena’, cabecilla del Clan del Golfo

El Ejército de Colombia abatió a Edward Alexander Cartagena, alias ‘Cartagena’, presunto cabecilla del Clan del Golfo, en una zona rural del municipio de Andes, departamento de Antioquia.

Según informó el cuerpo castrense en una publicación en X, el hombre era “uno de los más buscados del suroeste antioqueño”, tenía “más de ocho años de trayectoria criminal y sería responsable de homicidios selectivos, extorsiones y amenazas en la región”.

La muerte de alias ‘Cartagena’ fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. En sus redes sociales agregó que el abatido era señalado de liderar la expansión del Clan del Golfo en la subregión del suroeste antioqueño.

“Además de ser responsable de homicidios y confrontaciones con otros grupos delincuenciales por el control de las rentas ilícitas”, escribió el gobernador. “Hay que seguir respirándoles en la nuca a todos los bandidos que continúan amedrentando a la población civil”. añadió.

De acuerdo con el Ejército, durante la operación, y en coordinación con la Policía y la Fiscalía, se incautaron armas de fuego, munición y material de inteligencia.