El agua potable de casi la mitad de los grifos de EE.UU. contiene sustancias químicas, según un estudio

El agua potable de al menos 45 % de los grifos de EE.UU. contiene uno o más tipos de compuestos químicos conocidos como sustancias perfluoroalquiladas (PFAS), según un estudio del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) publicado este miércoles en la revista Environment International, revisada por pares.

At least 45% of the nation’s tap water could have one or more types of the chemicals known as #PFAS, according to a new USGS study. This study is the first to analyze PFAS in tap water from both private and public supplies broadly throughout the US. #water https://t.co/S2WteG9R26 pic.twitter.com/zz85IqZwni

