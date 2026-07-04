El caso del asesinato de Tupac Shakur tiene un serio obstáculo antes del juicio

El caso por el asesinato del legendario rapero Tupac Shakur, ocurrido en 1996, enfrenta un serio obstáculo poco antes del comienzo del juicio, informó este sábado The Sun.

Según el medio, la Policía de Las Vegas perdió materiales potencialmente clave de la investigación, lo que podría afectar el proceso contra el acusado Duane Keith ‘Keffe D’ Davis, cuyo proceso judicial debe comenzar el 10 de agosto, apenas cinco semanas después de que saliera a la luz este giro.

Entre los archivos perdidos o inutilizables figuran informes de agentes, disquetes, una microcasete con datos de detectives de homicidios y una investigación de largo plazo sobre la presunta banda y las actividades criminales atribuidas al acusado.

Hace casi tres décadas, en la noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac, considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, abordó un automóvil BMW negro conducido por Suge Knight, cofundador del sello discográfico Death Row Records.

Mientras esperaban en un semáforo, un Cadillac blanco se estacionó junto a ellos y desde allí dispararon contra el músico, que recibió cuatro disparos y murió seis días después producto de las heridas.