BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO RegionalMasacre en Honduras: 14 personas asesinadas en una finca de palma africana en Trujillo
Regional

Masacre en Honduras: 14 personas asesinadas en una finca de palma africana en Trujillo

Las víctimas se disponían a iniciar su jornada laboral cuando fueron atacadas en el sector de Rigores, Colón.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Lugar del crimen. Para ver foto sin filtro clic en este enlace, debes ser mayor de edad. Ver foto 1, foto 2foto 3.

TRUJILLO, Colón, Honduras.- Al menos 14 personas, entre ellas tres mujeres, fueron asesinadas la madrugada de este jueves en una finca de palma africana ubicada en el sector de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Según información preliminar, las víctimas se disponían a comenzar su jornada laboral cuando fueron atacadas. Las autoridades no descartan que el número de fallecidos pueda aumentar.

Pobladores de la zona describieron la escena como “de película de terror”, con un alto impacto emocional debido a la magnitud de la masacre.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han revelado el posible móvil del múltiple homicidio ni han reportado personas detenidas.

También te puede interesar

Fuertes lluvias provocan inundaciones en viviendas de Santa...

4 nicaragüenses presuntamente miembros de la banda “Los...

Un nicaragüense de 20 años podría enfrentar la...

Hallan tres cuerpos desmembrados y calcinados dentro de...

Nicaragüense es acusado de agredir sexualmente a ancianos...

Polvo del Sahara afectará a Centroamérica este fin...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign