Masacre en Honduras: 14 personas asesinadas en una finca de palma africana en Trujillo

TRUJILLO, Colón, Honduras.- Al menos 14 personas, entre ellas tres mujeres, fueron asesinadas la madrugada de este jueves en una finca de palma africana ubicada en el sector de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Según información preliminar, las víctimas se disponían a comenzar su jornada laboral cuando fueron atacadas. Las autoridades no descartan que el número de fallecidos pueda aumentar.

Pobladores de la zona describieron la escena como “de película de terror”, con un alto impacto emocional debido a la magnitud de la masacre.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han revelado el posible móvil del múltiple homicidio ni han reportado personas detenidas.