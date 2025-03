Exestrella de Playboy “casi muere” por una dieta vegana y se pasa a una carnívora

“Ahora mismo solo como carne”, explicó Jenny McCarthy en una entrevista.

La famosa actriz estadounidense Jenny McCarthy, exmodelo de la revista Playboy, ha revelado que una dieta vegana perjudicó su salud, por lo que tuvo que pasarse a otra carnívora, según lo reveló el miércoles en una entrevista.

“Probé el veganismo y casi me morí. Literalmente, casi me morí. Me enfermé muchísimo por ser vegana. […] Estaba exhausta, fatigada. Era un desastre”, señaló la modelo de 52 años.

En este contexto, McCarthy explicó que dicha dieta le causó daño, porque es alérgica a la soya, un alimento básico vegano. “No puedo comer carbohidratos y todo es carbohidrato”, agregó.

“Finalmente, mi médico de medicina funcional me dijo el año pasado: ‘Es hora de que te vuelvas carnívora’. Comía más salmón y cosas ligeras como esas. Pero pensé que podría intentarlo. Era como mi dieta de último recurso”, continuó la actriz.

Acerca de la dieta carnívora, Jenny afirmó que para ella “ha sido increíble”, le dio “mucha energía” y también resolvió sus habituales problemas digestivos permitiéndole dejar los laxantes.

“Ahora mismo solo como carne”, aclaró la mujer. No obstante, no planea seguir este plan de alimentación para siempre. “Esto se alinea con lo que mi cuerpo me pide que haga. Es por eso que podría no funcionar para todos”, añadió.