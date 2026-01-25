Fiscalía surcoreana ha incautado bitcoins a estafadores y después los pierde en un fraude

Fiscales de Corea del Sur enfrentan una situación inesperada al perder los bitcoins que habían confiscado como parte de una investigación sobre estafas de ‘phishing’, informa The Chosun Daily.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Gwangju, los fiscales detectaron la pérdida de varios bitcoins el pasado 22 de enero durante una inspección rutinaria de los activos incautados, que habían sido almacenados en un dispositivo USB.

La investigación reveló que la pérdida de estos activos virtuales ocurrió tras la filtración de la contraseña que protegía los bitcoins, lo que sugiere un posible ataque de ‘phishing’.

“Perdimos bitcoins tras sufrir daños por ‘phishing'”, afirmó uno de los fiscales involucrados en el caso y agregó que no pudo revelar detalles sobre las circunstancias de la pérdida ni la cantidad exacta de activos que se vieron comprometidos.