Francia propone que Grecia transfiera 43 cazas Mirage 2000 a Ucrania a cambio de aviones Rafale

PARÍS / ATENAS.- Francia está considerando proponer formalmente a Grecia la transferencia de 43 cazas Mirage 2000 a Ucrania, junto con repuestos, a cambio de condiciones favorables para que Atenas adquiera aviones Rafale.

Según la propuesta, este intercambio permitiría al Ala de Caza Griega 114 equipar completamente dos escuadrones con un total de 36 aviones Rafale, modernizando significativamente su flota de combate.

De concretarse el acuerdo, Grecia se desprendería de sus Mirage 2000 para reforzar la defensa aérea de Ucrania, mientras que Francia consolidaría su posición como principal proveedor de aviones de combate a Grecia.

Hasta el momento, ni el gobierno griego ni el francés han confirmado oficialmente las negociaciones, aunque fuentes diplomáticas indican que la propuesta está siendo analizada en Atenas.