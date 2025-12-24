Furia al volante: actor de ‘Los Soprano’ enfrenta 31 cargos por disparar a la cara de una mujer

Ernest Heinz —actor de cine y televisión, que participó en la serie ‘Los Soprano’— se enfrenta a 31 cargos, entre ellos intento de homicidio, por un tiroteo ocurrido en Nueva Jersey durante un presunto episodio de furia al volante, informan medios locales.

El acusado, de 46 años, fue detenido el 11 de septiembre, después de que disparara a la cara de Maritza Arias-Galva tras tener una disputa vial. Los conductores se encontraban circulando por South Pomona Road y se vieron obligados a incorporarse a un solo carril.

Heinz habría adelantado a la mujer durante la maniobra y ambos volvieron a coincidir minutos después en un semáforo. En ese punto, Heinz comenzó a gritar desde su vehículo y, según la versión de la Fiscalía, llegó a amenazar a la mujer con frases como ‘Te voy a matar’ antes de dispararle en el rostro.

La víctima —madre soltera de tres hijos y que tiene dos empleos— fue trasladada a un centro médico local, donde ingresó en estado grave, pero estable. Actualmente afronta la posibilidad de perder la visión del ojo derecho. Sus allegados organizaron una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir sus facturas médicas, así como sus gastos legales y de subsistencia.

En prisión preventiva a la espera de juicio

A comienzos de este mes, un gran jurado emitió una acusación formal de 31 cargos contra Heinz, entre ellos tentativa de homicidio en primer grado, distintos delitos de agresión y varias infracciones relacionadas con armas.

La defensa cuestionó la calificación de intento de asesinato y planteó que el caso podría encajar en una forma atenuada de homicidio cometido en un arrebato de ira tras una provocación, además de solicitar sin éxito el arresto domiciliario.

Un juez ha ordenado que el hombre permanezca en prisión preventiva a la espera de juicio. La audiencia está programada para finales de enero del 2026.