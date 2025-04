“Habrá bombardeos nunca antes vistos”: Trump amenaza a Irán

El mandatario estadounidense también advirtió a la nación persa que impondrá “aranceles secundarios” si no se alcanza un acuerdo nuclear.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado a Irán con bombardeos y “aranceles secundarios” si Teherán no llega a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear.

“Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos. Serán bombardeos como nunca antes han visto”, declaró el republicano, citado por NBC News, que lo entrevistó. Asimismo, señaló que los funcionarios estadounidenses e iraníes están “conversando”, sin proporcionar más detalles.

“Existe la posibilidad de que, si no llegan a un acuerdo, les aplique aranceles secundarios como hice hace 4 años”, añadió el mandatario.

Más tarde, el pasado domingo, Trump indicó a los periodistas a bordo del Air Force One que Washington probablemente le dará a Teherán “un par de semanas”. “Si no vemos ningún progreso, vamos a ponerlos. Ahora mismo no los vamos a aplicar. Pero si recuerdan, yo hice eso hace 6 años, y funcionó muy bien”, concluyó, informa Reuters.

Mensaje de Irán

A su vez, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, descartó en una carta, en respuesta a la de Trump, la celebración de negociaciones directas entre ambos países, recoge la agencia IRNA.

“La carta de respuesta subraya que Irán nunca ha evitado las negociaciones y que solo el incumplimiento de los compromisos causó problemas en este camino que deben ser compensados, así como restaurada la confianza; este es el tipo de comportamiento de los estadounidenses que determina la continuación del camino de las negociaciones”, declaró el líder iraní. Pezeshkian indicó que la vía de las conversaciones indirectas está abierta.

Por su parte, el comandante naval de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Alireza Tangsiri, aseveró el pasado sábado que Irán no agachará la cabeza ante la presión de Washington para reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa.