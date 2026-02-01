Juez ordena liberar a niño de 5 años detenido por el ICE

Un niño de cinco años que fue detenido la semana pasada en Minesota (EE.UU.) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido liberado este sábado por orden de un juez federal en Texas, informa ABC News.

Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian Conejo Arias, solicitantes de asilo en EE.UU. con caso pendiente, fueron detenidos cuando el menor regresaba del preescolar y el padre se encontraba en la entrada de su casa.

El juez de distrito Fred Biery ordenó la liberación inmediata del niño y de su progenitor, que se encontraban en el centro de detención de Dilley, Texas, prohibiendo cualquier deportación o traslado. Biery bloqueó temporalmente su expulsión mientras se resolvía su caso, y cargó duramente contra la “aplicación mal concebida e incompetente” de los procesos de la entidad que ejecutó su detención.

El juez acusó al Gobierno de EE.UU. de priorizar “el pérfido afán de poder desenfrenado y la imposición de crueldad” por encima del estado de derecho y la decencia humana, y llamó a no acatar las disposiciones migratorias actuales en casos como este. “Al diablo con el imperio de la ley”, remachó.

Aunque el juez reconoció que padre e hijo podrían eventualmente regresar a su país de origen, exigió que ello ocurra mediante una política “más ordenada y humana” que la actual.