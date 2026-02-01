BOLETIN DE NOTICIAS
Juez ordena liberar a niño de 5 años detenido por el ICE

El menor fue arrestado junto con su padre cuando regresaba de sus clases de preescolar.

Un niño de cinco años que fue detenido la semana pasada en Minesota (EE.UU.) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido liberado este sábado por orden de un juez federal en Texas, informa ABC News.

Liam Conejo Ramos y su padre, Adrian Conejo Arias, solicitantes de asilo en EE.UU. con caso pendiente, fueron detenidos cuando el menor regresaba del preescolar y el padre se encontraba en la entrada de su casa.

El juez de distrito Fred Biery ordenó la liberación inmediata del niño y de su progenitor, que se encontraban en el centro de detención de Dilley, Texas, prohibiendo cualquier deportación o traslado. Biery bloqueó temporalmente su expulsión mientras se resolvía su caso, y cargó duramente contra la “aplicación mal concebida e incompetente” de los procesos de la entidad que ejecutó su detención.

El juez acusó al Gobierno de EE.UU. de priorizar “el pérfido afán de poder desenfrenado y la imposición de crueldad” por encima del estado de derecho y la decencia humana, y llamó a no acatar las disposiciones migratorias actuales en casos como este. “Al diablo con el imperio de la ley”, remachó.

Aunque el juez reconoció que padre e hijo podrían eventualmente regresar a su país de origen, exigió que ello ocurra mediante una política “más ordenada y humana” que la actual.

