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Fuertes lluvias provocan inundaciones y caos en El Salvador

Un conductor fue rescatado de su vehículo arrastrado por la corriente; se esperan condiciones climáticas extremas a partir del domingo.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Impresionantes imágenes de una calle completamente inundada durante la noche en Santa Ana.

SANTA ANA, El Salvador.- La noche del viernes 5 de junio, intensas precipitaciones azotaron el departamento de Santa Ana, provocando el colapso de los sistemas de drenaje y dejando varias calles y avenidas convertidas en caudalosos ríos.

La fuerza de las correntadas tomó por sorpresa a conductores y peatones. En la 25ª Calle Poniente, equipos de emergencia rescataron a un conductor cuyo vehículo era arrastrado por la corriente, evitando una tragedia mayor.Varios vehículos particulares y de transporte público resultaron severamente dañados al quedar atrapados en las inundaciones. Algunos centros hospitalarios también reportaron afectaciones.

Los habitantes de las zonas más vulnerables expresaron su preocupación y permanecieron en vela ante el temor de nuevos desbordamientos.

Alerta por temporal severo

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el ingeniero Moisés Urbina, las lluvias fueron causadas por núcleos de convección que descienden desde Honduras. Sin embargo, se prevé un escenario mucho más grave a partir de este domingo, debido a la influencia de dos sistemas de baja presión en el Pacífico.

Cuerpo de Bomberos realizó el rescate de un conductor que quedó atrapado por la corriente mientras se desplazaba sobre la 25.ª Calle Poniente, en Santa Ana (Cortesía @BomberosSV).

Los principales modelos meteorológicos (americano, europeo, canadiense y alemán) coinciden en que El Salvador enfrentará un temporal severo con abundante humedad proveniente de la zona de convergencia intertropical.

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado urgente a la población para tomar precauciones ante las condiciones climáticas extremas que se esperan en los próximos días.

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