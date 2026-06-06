Fuertes lluvias provocan inundaciones y caos en El Salvador

SANTA ANA, El Salvador.- La noche del viernes 5 de junio, intensas precipitaciones azotaron el departamento de Santa Ana, provocando el colapso de los sistemas de drenaje y dejando varias calles y avenidas convertidas en caudalosos ríos.

La fuerza de las correntadas tomó por sorpresa a conductores y peatones. En la 25ª Calle Poniente, equipos de emergencia rescataron a un conductor cuyo vehículo era arrastrado por la corriente, evitando una tragedia mayor.Varios vehículos particulares y de transporte público resultaron severamente dañados al quedar atrapados en las inundaciones. Algunos centros hospitalarios también reportaron afectaciones.

CAOS POR LAS LLUVIAS: INUNDACIONES RN DIVERSOS SECTORES DE SANTA ANA Las fuertes lluvias registradas la noche del viernes provocaron inundaciones en distintos sectores de Santa Ana, donde varias calles volvieron a quedar anegadas y convertidas en auténticos ríos, dificultando la… pic.twitter.com/90qTxKSgFj — Alerta Noticias (@alertanoti) June 6, 2026

Los habitantes de las zonas más vulnerables expresaron su preocupación y permanecieron en vela ante el temor de nuevos desbordamientos.

Alerta por temporal severo

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el ingeniero Moisés Urbina, las lluvias fueron causadas por núcleos de convección que descienden desde Honduras. Sin embargo, se prevé un escenario mucho más grave a partir de este domingo, debido a la influencia de dos sistemas de baja presión en el Pacífico.

Los principales modelos meteorológicos (americano, europeo, canadiense y alemán) coinciden en que El Salvador enfrentará un temporal severo con abundante humedad proveniente de la zona de convergencia intertropical.

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado urgente a la población para tomar precauciones ante las condiciones climáticas extremas que se esperan en los próximos días.