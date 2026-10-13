La periodista Avery Daye cuestiona origen familiar de congresista Ilhan Omar y la vincula con régimen sanguinario en Somalia

Un reporte difundido por la comunicadora sostiene que la familia de la legisladora estadounidense tuvo lazos con la cúpula militar responsable de violaciones a los derechos humanos antes de huir del país africano.

La comunicadora y periodista Avery Daye difundió una revisión sobre los antecedentes familiares de la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, cuestionando la narrativa pública que la califica como refugiada de guerra y vinculando a sus allegados directos con la estructura del régimen militar de Somalia.

De acuerdo con las afirmaciones expuestas por Daye, tanto el padre como el abuelo de la legisladora se desempeñaron como altos funcionarios militares durante el régimen de Siad Barre, gobierno señalado por la muerte de más de 200.000 personas y por episodios de violaciones sistemáticas de derechos humanos, como el genocidio del pueblo Isaaq mediante bombardeos aéreos, ejecuciones y hambrunas provocadas.

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Acusaciones sobre lazos con la cúpula militar

En su exposición, Daye sostuvo que la familia de la congresista mantuvo lazos directos con prominentes figuras de la represión estatal en el país africano, mencionando vinculaciones familiares con la figura conocida como el “Carnicero de Hargeisa”, a quien atribuye la política de exterminio de “matar a todos menos a los cuervos”.

🚨#ALERT: Everyone needs to be aware of this Journalist Avery Daye exposes the history of Minnesota Rep Ilhan Omar “Ilhan Omar — I figured not enough people know about her family’s history, so let’s recap: Her dad and her grandfather were both high-ranking military officials in the Barre regime, which killed over 200,000 people. They’re most famous for the Isaaq genocide — it was the worst of the worst: aerial bombings, executions, man-made famine. People massively suffered under this regime, with the help of people like Ilhan Omar’s family who supported the regime and carried out this, this horror. — They have family ties to this guy known as the Butcher of Hargeisa, and his whole shtick was “kill all but the crows.”” “So the suffering of the people of Somalia was so bad that there was a civil war and the regime was overthrown. Her family fled first to Kenya and then Minnesota, claiming they’re like these asylum seekers. These poor, poor people. No, no, no, no. They were fleeing to escape being held accountable for what they did. She was not oppressed. Her family, they were the oppressors.” “So for the Democratic Party to have her as a representative is insane to me — and the way that they’ve like rebranded her as all this poor refugee? No, no. She wasn’t a refugee of war. Her family created the war.” — Tironianae 🍊🍊 Z. – Ultra Verbum Vincet (@Tironianae) October 12, 2026

Según la periodista, el impacto de las acciones del régimen sobre la población somalí derivó en la guerra civil y el posterior derrocamiento de la dictadura. Tras el colapso del gobierno, la familia de Omar huyó del país, estableciéndose en un primer momento en Kenia para luego reubicarse en Minnesota, Estados Unidos, alegando la condición de solicitantes de asilo.

Cuestionamientos a la condición de refugiada y al Partido Demócrata

Avery Daye rechazó la caracterización de Ilhan Omar como una víctima del conflicto somalí, argumentando que la salida de su familia tuvo como objetivo evitar responder por sus actos durante el gobierno militar. “Ella no fue oprimida. Su familia, ellos eran los opresores”, aseveró la comunicadora.

Asimismo, Daye criticó a la dirigencia del Partido Demócrata por mantener a Omar como representante legislativa y por presentarla públicamente bajo la figura de una refugiada de guerra. A juicio de la periodista, los familiares de la legisladora no constituían víctimas vulnerables del conflicto, sino que formaban parte del sector que promovió la violencia que desencadenó la guerra civil.