Lo que dijo la congresista demócrata Ilhan Omar tras allanamiento de su vivienda

El allanamiento se enmarca en una investigación penal por presunto fraude en sus documentos de inmigración; la legisladora califica la operación como una “campaña de intimidación política”.

La vivienda en Washington de la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, fue objeto este lunes 12 de octubre de un registro llevado a cabo por agentes de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), brazo investigador del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Al menos 5 horas duró la revisión de los agentes.

La legisladora, nacida en Somalia y una de las críticas más severas del presidente Donald Trump, catalogó el procedimiento como parte de una “campaña de intimidación política” impulsada por la Casa Blanca en medio de su campaña por la reelección de su banca en el Congreso.

Omar ha respondido al registro a través de un comunicado en X en el que lo calificó como un “intento de atacar a enemigos políticos y politizar a las fuerzas del orden federales”.

“Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de difamación. Esta es solo la última escalada en su campaña de intimidación política”, indicó. “No me van a silenciar”.

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“Durante años, Donald Trump y extremistas de ultraderecha han atacado sin descanso a la congresista Omar con viles ataques personales y acusaciones infundadas”, señalaron en un comunicado los principales líderes demócratas de la Cámara. “Ahora, a menos de 30 días de las elecciones de mitad de mandato, su violenta maquinaria de deportaciones masivas ha caído sobre el hogar de una integrante del Congreso debidamente elegida y su familia”. Agregó que no le preocuopa del todo los alegatos en su contra.

Pesquisa sobre trámites de inmigración

A pesar de que el Departamento de Justicia no brindó detalles sobre el origen específico de la orden, un portavoz confirmó que la entrada a la propiedad contó con autorización judicial en el contexto de una investigación federal en curso. Por su parte, el director del ICE, Tom Homan, declaró a la cadena Fox News que se trata de una indagatoria activa desde hace tiempo.

Según informó Fox News, el allanamiento estaría vinculado a una pesquisa por posible fraude penal en los documentos de inmigración presentados a nombre de la congresista por su difunto padre cuando ella era niña. Durante el operativo, efectivos del HSI acordonaron la calle y retiraron del inmueble cajas etiquetadas como “pruebas de bienes incautados”.

.@POTUS on Ilhan Omar: “I understand they’re looking at her very carefully. I’ve always found her to be totally crooked, personally, but that has nothing to do with me… I think she’s a terrible person, but that’s really up to the DOJ — I have nothing to do with it.” https://t.co/v7rLg2oBD1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 12, 2026

Declaraciones previas y contexto político

La acción judicial se produjo semanas después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señalara públicamente que “algo va a suceder” en relación con las revisiones migratorias sobre la familia de la representante.

Asimismo, la intervención ocurrió dos días después de un acto de campaña en Tennessee donde el presidente Donald Trump lanzó descalificaciones contra la congresista, afirmando que proviene de un país de “crimen y miseria” y sugiriendo que el vicepresidente J.D. Vance “y nuestra gente” se encontraban investigándola.

🚨 UPDATE: After over 5 HOURS, DHS has JUST NOW completed their raid at Ilhan Omar’s DC house SEVERAL vans and SUVs were loaded up with boxes upon boxes from inside the home 🔥 NO WORD on where Omar is. But it’s about team we see her in cuffs! https://t.co/SuCoKnW7L6 — Nick Sortor (@nicksortor) October 12, 2026

Manifestaciones de apoyo en Minnesota

Tras difundirse la noticia del registro, un grupo de manifestantes se congregó en el parque Powderhorn de Minneapolis para respaldar a la congresista. Los asistentes portaron pancartas con lemas como “Estamos junto a Ilhan Omar” y “Manos fuera de la comunidad somalí”, denunciando persecución política contra la comunidad.