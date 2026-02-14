La razón del por qué detienen a una ex alto cargo del consorcio ruso Kaláshnikov

Ksenia Grashchenkova, exdirectora de compras y logística del megaconsorcio armamentístico Kaláshnikov, fue arrestada en Moscú en el marco de una causa penal por presuntos desvíos de fondos vinculados a la ejecución de un encargo estatal de defensa, informó RIA Novosti citando a fuentes de seguridad.

Según el medio, Grashchenkova fue detenida durante la investigación preliminar de un caso de fraude por sumas millonarias relacionado con el cumplimiento de contratos de defensa. La agencia indicó que se le imputan cargos por abuso de facultades en el contexto de la ejecución de ese encargo estatal, y que la medida cautelar dictada en su contra es prisión preventiva.

El caso fue abierto en noviembre de 2025, según se desprende de los materiales del expediente, señalan medios locales.

Según sus fuentes, la exdirectiva se encuentra en uno de los centros de detención preventiva de Moscú.

Las mismas fuentes señalaron que Grashchenkova podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión. Además, un informante indicó que ya no trabajaba en Kaláshnikov desde abril de 2024.

Además de Ksenia Grashchenkova, la causa incluye a otros tres acusados. Según la agencia, la investigación contra Alexéi Ledenev y Alexéi Mórojov, cofundadores de la contratista Intertéjnika, y contra el exdirector de la empresa Yuri Chernyshiov ya fue concluida: se les imputa el desvío de más de 37,7 millones de rublos (unos 490.000 de dólares) mediante el suministro al consorcio de piezas presuntamente falsificadas compradas en China. En este caso, la compañía fue reconocida como parte perjudicada.