Las Fuerzas Armadas de Ecuador dan un “gran golpe” al narcotráfico (FOTOS)

Mediante un reconocimiento ofensivo se realizó el hallazgo de una caleta con sustancias ilícitas y armamento, afectando la economía criminal de grupos armados organizados en más de 25 millones de dólares, informa el organismo

Sujetos detenidos por la Armada ecuatoriana.

La Armada ecuatoriana ha dado un “gran golpe” al narcotráfico mediante una operación militar llevada a cabo en Isla San Pedro, situada en el cantón de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, según un comunicado compartido el sábado en su cuenta de X.

“Mediante un reconocimiento ofensivo se realizó el hallazgo de una caleta con sustancias ilícitas y armamento, afectando la economía criminal de grupos armados organizados en más de 25 millones de dólares”, reza el texto, que detalla que arrestaron a cinco ciudadanos colombianos.

Asimismo, señala que aprehendieron 1.216 bloques de sustancias ilegales, armas de fuego, municiones, celulares y dinero en efectivo. “Con estas acciones, la Armada del Ecuador ratifica su compromiso de mantener el control y la vigilancia de los espacios acuáticos en la frontera norte”, concluye el ente.

