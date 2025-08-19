19 agosto, 2025
Lavrov cuenta cómo reaccionaron los estadounidenses a su sudadera de la URSS

Redaccion Central

El ministro de Asuntos Exteriores ruso lució la prenda a su llegada a la ciudad de Anchorage, Alaska.

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, habló sobre la reacción de la parte estadounidense ante su sudadera con la inscripción ‘URSS’, la cual lució a su llegada a la ciudad de Anchorage (Alaska), donde el pasado viernes tuvo lugar la cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.

“Sin ninguna histeria, simplemente dijeron que les gustaba la camiseta, como lo expresó Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU.)”, relató Lavrov durante una entrevista emitida este martes.

A pesar de que la sudadera despertó un gran interés, Lavrov consideró que era algo habitual, ya que actualmente muchos fabricantes incorporan símbolos soviéticos en sus productos. Asimismo, recalcó que no había motivos para avergonzarse por vestir dicha prenda, puesto que la URSS forma parte de la vida y la historia de su país.

“La cuestión es que hay historia y esta historia debe preservarse, incluso, si se quiere, con un toque de humor”, concluyó el canciller ruso.

