Le arrancó un brazo: los aterradores detalles del ataque de un caimán que mató a una mujer

Una mujer de 31 años murió tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, en el condado de Seminole, estado de Florida (EE.UU.). La víctima, identificada como Brittany Clark, se encontraba junto a su novio y su mejor amiga, quienes habían interrumpido una caminata para ingresar al agua cuando ocurrió el ataque, informó ABC News, con base en datos de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

Según la FWC, el grupo estaba en un sector de aproximadamente un metro de profundidad cuando un enorme caimán mordió a la mujer en ambos brazos. Medios informan que el ataque fue tan violento que el reptil le arrancó un brazo de un mordisco.

“El novio fue quien hizo la llamada al 911. Estaba intentando sacarla de la boca del caimán”, declaró el portavoz de la FWC, Chad Weber, durante una conferencia de prensa. Pese al desesperado intento de rescate, la mujer murió mientras era trasladada al hospital.

La dramática escena también quedó reflejada en la llamada al servicio de emergencias. Fox News, que cita el audio obtenido por medios locales, publicó que quien pidió ayuda exclamó: “Está muy mal… por favor, apúrense… está perdiendo mucha sangre”. Instantes después agregó: “Alguien fue atacado por un caimán”.

Heartbreaking photos show Florida hiker, 31, who was killed by alligator as boyfriend desperately tried saving her https://t.co/ASPSJiZI8I pic.twitter.com/i2Vp3UP48f — New York Post (@nypost) June 30, 2026

Zona de riesgo

Tras el ataque, agentes de la FWC, efectivos de la Oficina del Sheriff del condado de Seminole y un cazador especializado desplegaron un operativo en la zona. Allí fueron capturados dos caimanes, uno de casi cuatro metros y otro de más de tres metros de longitud, para determinar cuál fue el responsable del ataque.

De acuerdo con un reporte de People, es el tercer caso registrado en apenas una semana en el centro de Florida. Un día antes, un menor fue mordido en una mano mientras pescaba en el condado de Marion. Días antes, otro hombre fue atacado por un caimán en el río Rainbow y sobrevivió tras recibir atención médica.

La FWC recordó que Florida alberga alrededor de 1,3 millones de caimanes distribuidos en sus 67 condados. El organismo advirtió que durante la temporada de apareamiento estos reptiles pueden volverse más territoriales y pidió reportar de inmediato a los ejemplares que se acerquen a personas o hayan asociado a los humanos con una fuente de alimento, ya que representan un mayor riesgo para la población.