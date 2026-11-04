Lo que dice Sánchez sobre la dimisión de su ministro de Transportes tras el choque mortal de trenes

Óscar Puente renunció después del choque ferroviario que dejó un saldo provisional de 69 muertos y cientos de heridos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explicó el 4 de noviembre los motivos de la renuncia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien dimitió la víspera, después del choque de trenes ocurrido la semana pasada en Toledo que dejó un saldo de 69 personas fallecidas.

“Decidió renunciar a su cargo primero por empatía con las víctimas, en segundo lugar por coherencia y finalmente por dignidad política. Una decisión que, como presidente del Gobierno, acepto con gratitud y con respeto”, afirmó Sánchez en un mensaje en el que anunció que el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, asumirá de manera transitoria la gestión de Transportes y Movilidad Sostenible.

“A lo largo de estos años el ministro Puente ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de nuestro país y particularmente la movilidad de nuestros ciudadanos y ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos que ha sabido abordar con dedicación, con transparencia”, agregó.

También consideró que la renuncia ratifica “la integridad” del ahora exfuncionario, porque en los primeros días después de la tragedia dio explicaciones y aportó soluciones a una sociedad que las exigía y merecía.

“Y después ha dado paso a un lado, lo ha hecho para demostrar en primer lugar a las víctimas el enorme respeto que la sociedad y el Gobierno siente por ellas y para demostrar que no todos los servidores públicos somos iguales. Con su renuncia Óscar ayuda a que España recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política”, afirmó.