“Lo sabremos en unas 24 horas”: Trump advierte con una acción militar si las conversaciones con Irán fracasan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha advertido este viernes con una acción militar si las conversaciones con Irán fracasan en 24 horas, asegurando que los buques de guerra estadounidenses están siendo equipados con “la mejor munición”.

“Lo sabremos en unas 24 horas. Pronto lo sabremos”, dijo al New York Post al ser preguntado sobre las negociaciones previstas para este sábado con representantes iraníes.

En ese sentido, agregó que el sistema está siendo “reiniciado”, mientras el país norteamericano equipa a sus barcos de guerra “con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que usamos para lograr una aniquilación total”.

“Y si no llegamos a un acuerdo, los utilizaremos, y los utilizaremos de forma muy eficaz”, recalcó.

Esta jornada, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, partió hacia la capital pakistaní, Islamabad, para participar en las negociaciones. El equipo negociador incluye al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, así como al yerno de Trump, Jared Kushner.

En la delegación del país persa se prevé la participación del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, así como del ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

“Están tratando con gente de la que no sabemos si dicen la verdad o no”, dijo Trump, asegurando que, ante Washington, “dicen que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que todo ha desaparecido, y luego salen a la prensa y dicen: ‘No, nos gustaría enriquecer el uranio’. Ya veremos”.

Entre los temas centrales que estarán sobre la mesa figuran el enriquecimiento de uranio de Irán y su programa de misiles balísticos, así como la plena reapertura del estrecho de Ormuz. Por su parte, Teherán busca una garantía por parte de EE.UU. de un final más permanente de las hostilidades.