Los exorbitantes aranceles con que senadores de EE.UU. amenazan a los socios comerciales de Rusia

Las medidas se aplicarían si Moscú rechaza las propuestas de la Administración de Donald Trump para llegar a un alto al fuego en el conflicto ucraniano, según el proyecto de ley presentado este martes.

Un grupo de senadores estadounidenses presentó este martes un proyecto de ley para dictar sanciones primarias y secundarias contra Rusia y sus socios comerciales, si Moscú rechaza las propuestas de la Administración de Donald Trump para llegar a un alto al fuego en el conflicto ucraniano, recoge The Hill.

La propuesta, presentada ante un comité por el senador republicano Lindsey Graham y el demócrata Richard Blumenthal, fue apoyada por 50 senadores. Además de las sanciones al país euroasiático, también se propone un arancel de 500 % a los bienes importados de países que compran petróleo, gas, uranio y otros productos rusos.

“Estas sanciones contra Rusia ya están listas y recibirán un apoyo abrumador, tanto bipartidista como bicameral, si se presentan al Senado y a la Cámara de Representantes para su votación”, escribieron los legisladores al momento de presentar el proyecto.

¿Nuevas sanciones?

A principios de marzo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que Washington no dudará en “ir a por todas” con las sanciones al sector energético de Rusia si eso ayuda a lograr un alto el fuego.

“Esta Administración ha mantenido las sanciones reforzadas y no dudará en ir ‘a por todas’ en caso de que sirvan de palanca en las negociaciones de paz”, declaró el alto funcionario.

No obstante, Trump manifestó el pasado domingo que no le gustaría imponer aranceles secundarios contra Rusia. “Ciertamente, no me gustaría ponerle aranceles secundarios a Rusia, pero si se los impusieran, no sería muy bueno para ellos”, indicó en declaraciones a la prensa a bordo del avión Air Force One.

De otra parte, el mandatario afirmó en declaraciones previas que está estudiando las exigencias del Gobierno ruso respecto al alivio de sanciones económicas, como condición para un alto el fuego en el mar Negro y para restablecer la navegación segura.