Maduro sostiene que “no aceptará órdenes” tras llamado de EEUU a evitar sobrevolar el espacio aéreo de Venezuela

El Gobierno de Venezuela ha rechazado este sábado la advertencia hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien indicó que el espacio aéreo venezolano tiene que considerarse “cerrado en su totalidad”. Las autoridades venezolanas han calificado el mensaje como una “amenaza colonialista” y lo denunciaron como “un acto hostil y arbitrario”, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y la administración de Nicolás Maduro.

Trump había emitido la advertencia este sábado, a través de la red social Truth, al dirigirse a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” para que consideraran que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecería “cerrado en su totalidad”.

En respuesta, el líder chavista presentó un comunicado oficial en el que condenó la declaración de Trump, señalando que “este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario”. El texto, publicado por el canciller Yvan Gil, subrayó que Venezuela “exige respeto a su espacio aéreo” y advirtió que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”. Además, la cancillería denunció que la advertencia estadounidense representa una “nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

Después del anuncio de Trump, rápidamente la dictadura cubana sale en defensa del régimen chavista. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reportó una “persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela”, atribuida al despliegue militar estadounidense en la región. Rodríguez advirtió que estas acciones forman parte de una escalada de agresión militar y guerra psicológica.

La advertencia de Trump tiene conincidencia con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos estadounidenses en el Caribe, con el objetivo asegurado de combatir organizaciones de narcotráfico en la región.

Para el fin de semana previo, Trump sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en la que reiteró que Estados Unidos estará incrementando las acciones militares si el dictador venezolano no abandona Caracas en el corto plazo. En esa comunicación también participaron altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, lo que evidenció el cierre de cualquier vía de negociación y la exigencia de la salida inmediata de Maduro y su círculo más cercano, incluidos Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

En paralelo a la advertencia sobre el espacio aéreo, la administración estadounidense había hecho la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida, que implica la inclusión del grupo liderado por Maduro en la lista gestionada por el Departamento de Estado, otorga a Washington nuevas facultades legales para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad vinculada al cartel.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y reiteró que Washington considera a Maduro como líder de la estructura criminal. Por su parte, el régimen venezolano rechazó estas acusaciones y sostuvo que no existen pruebas públicas que lo vinculen a redes de narcotráfico.