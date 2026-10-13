Más detalles de accidente: Un muerto y varios heridos tras un trágico accidente en montaña rusa Goliath de Six Flags en Georgia

Un hombre cayó desde la atracción de 61 metros de altura en el parque de las afueras de Atlanta; la compañía suspendió preventivamente nueve montañas rusas similares en Norteamérica.

Un hombre falleció y varias personas resultaron heridas la tarde del lunes 12 de octubre tras un grave incidente registrado en la montaña rusa Goliath, ubicada en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta (Estados Unidos).

De acuerdo con informes de la Policía del condado de Cobb, los agentes y patrullas acudieron al parque poco antes de las 16:00 horas. La Unidad de Delitos Graves asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso, sin que hasta el momento se hayan hecho públicas las identidades de la víctima o el número y estado de salud de los lesionados.

Testimonios sobre la caída y evacuación

A falta de confirmación oficial sobre la secuencia exacta de los hechos, testimonios citados por medios como AP, The New York Times y la filial local de CNN WXIA relatan que el hombre cayó desde la estructura de la montaña rusa. Según la declaración de un visitante a WXIA, el pasajero “cayó y golpeó el vagón tres veces” antes de impactar sobre el techo de una atracción temática situada debajo del recorrido.

Imágenes difundidas por televisoras locales mostraron que la atracción fue detenida cerca de uno de sus puntos más altos, procediéndose a la evacuación de los demás pasajeros. La montaña rusa Goliath alcanza los 61 metros de altura y registra una velocidad máxima de 113 kilómetros por hora.

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Suspensión preventiva de nueve montañas rusas en Norteamérica

Tras el trágico suceso, la empresa Six Flags Entertainment Corporation emitió un comunicado expresando estar “profundamente entristecida por el incidente” y confirmó su total colaboración con las autoridades.

Asimismo, como medida de precaución, la corporación anunció el cierre temporal de nueve montañas rusas de características similares en sus parques de Norteamérica. Entre las atracciones suspendidas figuran Raging Bull (Illinois), Nitro (Nueva Jersey), Leviathan y Behemoth (Canadá) y Fury 325 (Carolina del Norte).

Investigaciones en curso y reacciones oficiales

La presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cobb, Lisa Cupid, lamentó lo sucedido declarando: “No puedo imaginar el horror que presenciaron los visitantes y empleados”, garantizando que el gobierno local trabajará coordinadamente con el parque a medida que avance la pesquisa.

Por el momento, no se ha establecido públicamente si el trágico desenlace obedeció a una falla mecánica, un problema en los sistemas de seguridad o alguna otra circunstancia. El parque permanecía cerrado este martes, tal como lo tenía programado por su calendario operativo tras el feriado del Día de Colón.