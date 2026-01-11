“¡Me parece bien!”: Trump reacciona a la idea de que Rubio será el “próximo presidente de Cuba”

Donald Trump reaccionó al comentario de un internauta que vaticinó que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, “será el presidente de Cuba”, en medio de las amenazas de la Casa Blanca a la isla tras la operación militar en Venezuela que concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro.

“¡Me parece bien!”, escribió este domingo el presidente estadounidense en Truth Social, junto a la captura de pantalla del comentario sobre Rubio, que es de origen cubano, sin brindar mayores detalles.

Amenazas a Cuba

En otro mensaje, Trump expresó que La Habana ya no recibirá más dinero ni petróleo de Venezuela. “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca.

Por su parte, Rubio aseveró en declaraciones previas que el Gobierno cubano representa un “gran problema” para el país norteamericano. “El Gobierno cubano es un gran problema”, dijo en una entrevista a la NBC. “Creo que están en serios problemas”, amenazó. “No creo que sea ningún misterio que no somos grandes admiradores” del Gobierno de Cuba, añadió.

Respuesta de Cuba

“A diferencia de EE.UU., no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, afirmó este domingo el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de X.

Rodríguez explicó que su país “tiene absoluto derecho” a importar combustible desde los mercados “dispuestos a exportarlo”, además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales “sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU.” “El derecho y la justicia están de parte de Cuba”, recordó.

Al mismo tiempo, el canciller acusó a Washington de comportarse como un “hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.